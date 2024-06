Zaccagni: speciale il primo gol azzurro 

«È stata una gioia immensa». Fatica a contenere l’emozione Mattia Zaccagni, l'eroe della serata azzurra, col gol al 98' che ha mandato l'Italia agli ottavi di Euro 2024. Certo giornata migliore per segnare il primo gol con la maglia della Nazionale non poteva trovare l’attaccante della Lazio. «Calafiori è stato bravissimo a darmi quella palla», ha tenuto a precisare il bomber. «Ho tirato senza pensare». Una gioia immensa, appunto, che Zaccagni ha voluto condividere con i compagni di squadra. «È per questo gruppo, che Spalletti ha formato alla grande».

Super Calafiori

Protagonista e decisivo quanto Zaccagni è stato anche Calafiori, che ha tagliato in due la Croazia in progressione per poi consegnare il pallone al laziale. «Sono contento che andiamo al turno successivo. È una emozione incredibile», il commento a caldo dell’esterno del Bologna nel mirino delle grandi. «Passare il turno era l'unica cosa che contava», ha precisato. «Anche a livello di prestazione non abbiamo fatto male. In alcuni tratti abbiamo fatto bene e da questi dobbiamo ripartire. Abbiamo un obiettivo in testa e non possiamo accontentarci di avere passato il turno».

