Zaccagni non basta la lazio di Sarri  battuta dalla Bo-La 

Inter 2

Lazio 0

Inter (3-5-2) : Sommer 6; Akanji 6.5, Acerbi 6.5, Bastoni 7; Dumfries 6 (56’ Carlos Augusto 6), Barella 6.5, Calhanoglu 6.5 (81’ Frattesi sv), Sucic 6 (56’ Zielinski 6.5), Dimarco 6.5; Bonny 7, Lautaro 7.5 (71’ Thuram 6). In panchina: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Luis Henrique, Diouf, Bisseck. Allenatore Chivu 7.

Lazio (4-3-3) : Provedel 6; Lazzari 5 (69’ Pellegrini 5.5), Gila 5.5, Romagnoli 5.5 (Provstgaard sv), Marusic 5; Guendouzi 5, Cataldi 6 (65’ Vecino 5), Basic 5; Isaksen 5.5 (65’ Noslin 5.5), Dia 5 (65’ Pedro 5.5), Zaccagni 5. In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj. Allenatore Sarri 5.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt 3’ Lautaro; nel st 17’ Bonny.

Note : ammoniti Akanji, Sucic, Dumfries per gioco falloso, Zaccagni e Sarri per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-1 per l’Inter. Recupero: 1’ e 5’.

Milano. Non sarà la ThuLa, ma l’Inter si fa andare bene la BoLa: un gol per tempo di Lautaro e Bonny mandano ko la Lazio e permettono alla squadra di Chivu di agganciare la Roma in vetta alla classifica. Una vittoria pesante per i nerazzurri, la quarta di fila dopo il ko contro il Napoli e la 11ª nelle ultime dodici gare considerando anche la Champions. Gli uomini di Sarri erano arrivati a San Siro imbattuti da sei partite e con la capacità di mantenere la porta inviolata nelle ultime quattro. Ma l’Inter continua a viaggiare con grandi numeri a livello offensivo, visto il miglior attacco con oltre due gol di media a partita in campionato. I biancocelesti, nonostante un ottimo Zaccagni, si sono svegliati forse troppo tardi, andando vicini a riaprire la gara soltanto nel finale con Gila (traversa) e Pellegrini e dopo aver rischiato di subire il 3-0.

