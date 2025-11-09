VaiOnline
Posticipo.
10 novembre 2025 alle 00:40

Zaccagni non basta la lazio di Sarri  battuta dalla Bo-La 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inter 2

Lazio 0

Inter (3-5-2) : Sommer 6; Akanji 6.5, Acerbi 6.5, Bastoni 7; Dumfries 6 (56’ Carlos Augusto 6), Barella 6.5, Calhanoglu 6.5 (81’ Frattesi sv), Sucic 6 (56’ Zielinski 6.5), Dimarco 6.5; Bonny 7, Lautaro 7.5 (71’ Thuram 6). In panchina: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Luis Henrique, Diouf, Bisseck. Allenatore Chivu 7.

Lazio (4-3-3) : Provedel 6; Lazzari 5 (69’ Pellegrini 5.5), Gila 5.5, Romagnoli 5.5 (Provstgaard sv), Marusic 5; Guendouzi 5, Cataldi 6 (65’ Vecino 5), Basic 5; Isaksen 5.5 (65’ Noslin 5.5), Dia 5 (65’ Pedro 5.5), Zaccagni 5. In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj. Allenatore Sarri 5.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt 3’ Lautaro; nel st 17’ Bonny.

Note : ammoniti Akanji, Sucic, Dumfries per gioco falloso, Zaccagni e Sarri per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-1 per l’Inter. Recupero: 1’ e 5’.

Milano. Non sarà la ThuLa, ma l’Inter si fa andare bene la BoLa: un gol per tempo di Lautaro e Bonny mandano ko la Lazio e permettono alla squadra di Chivu di agganciare la Roma in vetta alla classifica. Una vittoria pesante per i nerazzurri, la quarta di fila dopo il ko contro il Napoli e la 11ª nelle ultime dodici gare considerando anche la Champions. Gli uomini di Sarri erano arrivati a San Siro imbattuti da sei partite e con la capacità di mantenere la porta inviolata nelle ultime quattro. Ma l’Inter continua a viaggiare con grandi numeri a livello offensivo, visto il miglior attacco con oltre due gol di media a partita in campionato. I biancocelesti, nonostante un ottimo Zaccagni, si sono svegliati forse troppo tardi, andando vicini a riaprire la gara soltanto nel finale con Gila (traversa) e Pellegrini e dopo aver rischiato di subire il 3-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 