Ythan e Patrik, le lacrime social della maestra 

All’indomani dei funerali di Ythan Romano e Patrik Zola - in migliaia hanno partecipato alla funzione nella Chiesa di San Domenico Savio - anche sui social non si fermano le condivisioni dei post in ricordo dei ragazzi.

Come quello di Giovanna Sanna, maestra di Zola e Romano ai tempi delle scuole elementari. Che sul profilo Facebook ha scritto: «Carissimi Ythan e Patrik, ho deciso dopo tre anni di inviarvi l’ennesima letterina. Non voglio annoiarvi, sarò breve perché le parole in questo momento non mi vengono in testa».

E poi: «Sono tanti i ricordi che mi avete lasciato e i regali preziosi che in cinque anni di scuola elementare avete donato a maestra Tiziana Sechi e a me. Sono sicura che state ridendo pensando a quanto vi ho stressato per imparare tutto l’esercizio. Ho il video completo e lo regalerò ai vostri genitori, scalderà sicuramente il loro cuore».

Non mancano i struggenti versi in limba. Maria Basilia Calaresu, da Desulo, scrive: «Piantos e boghes de una mamma, chi a fizzu sou jamma, pro cunfortare sa tristura». Nessun commento dai parenti, chiusi in silenzio nel dolore. Nel frattempo, proseguono le indagini della Procura di Nuoro che ha iscritto 14 persone nel registro degli indagati.

RIPRODUZIONE RISERVATA