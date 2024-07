Youth World Championship al via con tre sardi 

È iniziato a Malcesine, sul lago di Garda, il campionato mondiale Youth, il più importante evento per la vela giovanile, per la prima volta organizzato in Italia. Una settimana di regate con 900 giovani velisti provenienti da tutto il mondo. Ci sarà anche un po’ di Sardegna con il forte equipaggio di Nacra 15 dello Yacht club Cagliari formato da Lorenzo Sirena e Alice Dessy, Federico Pilloni (Windsurfing club Cagliari) sul IQFoil, oltre al tecnico cagliaritano Gianluigi Picciau allenatore della squadra giovanile della Fiv.

Appena concluso in Portogallo a Viana Do Castelo il Campionato Mondiale Ilca U21, quarto posto del sassarese Enrico Tanferna. Lo stesso velista dello Yacht club Olbia aveva vinto il Campionato Europeo due mesi fa, a conferma dell’ottimo momento.

In Francia a Embrun si è svolto il Campionato europeo Giovanile di IQFoil, terza posizione per Pierluigi Caproni giovane talento della Lega Navale Cagliari, già forte sui Techno 293, che sembra trovarsi molto a suo agio anche sul foil.

A Porto Cervo invece è andata in scena la 21ª Coppa Europa Smeralda 888: tra 11 equipaggi presenti è Django dello skipper Giovanni Lombardi Stronati che ha avuto la meglio, dopo 8 avvincenti prove nel suggestivo campo di regata, dvanti a Vamos di Charles de Bourbon e Canard a L’orange di Achille Onorato.

