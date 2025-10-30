VaiOnline
Il remake
31 ottobre 2025 alle 00:14

Yorgos Lanthimos non sbaglia mai E “Bugonia” è una pellicola da non perdere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il cinema senza freni di Yorgos Lanthimos torna a eccellere in “Bugonia”: remake del cult sudcorano “Save the Green Planet!” di Jang Joon-hwan, con il gradito ritorno dei fuoriclasse Emma Stone e Jesse Plemons; un’opera che combina stile e idee, riflettendo con acutezza le criticità del nostro tempo.

Determinati a salvare l’umanità dal rischio di una crisi agroalimentare, il cospirazionista Teddy Gatz e suo cugino Don organizzano il sequestro di Michelle Fuller, CEO dell’azienda farmaceutica Auxolith che - secondo loro - sarebbe in realtà un’aliena sotto mentite spoglie, inviata sulla Terra per condurre esperimenti sugli esseri umani. Dopo averla rinchiusa nel seminterrato di casa, i due sperano di negoziare un accordo e convincere gli invasori a lasciare il pianeta. Ma anche di fronte ai soprusi, Michelle non può che mostrarsi per la terrestre che è. Per salvarsi, la dirigente tenterà ogni strategia possibile, ma i rapitori si sono addestrati a lungo per non subire le manipolazioni di chi cela la propria vera natura. Anche stavolta, Lanthimos si riconosce attraverso i suoi stilemi più caratteristici, tra cui l’accostamento di immagini e musiche orchestrate, che amplifica il carico di drammaticità e angoscia.

Scongiurando i facili sensazionalismi, la scrittura emerge in tutta la sua brillantezza, sostenendo le magistrali interpretazioni degli attori che - in un gioco simile al teatro dell’assurdo - irrompono con credibilità e tensione emotiva. Il risultato è tra i migliori dell’intera filmografia del cineasta, finalmente allineato al peso delle argomentazioni e meno esposto al rischio di un’eccessiva cinicità e disillusione (g.s.).

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 