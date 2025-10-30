Yorgos Lanthimos non sbaglia mai E “Bugonia” è una pellicola da non perdere 

Il cinema senza freni di Yorgos Lanthimos torna a eccellere in “Bugonia”: remake del cult sudcorano “Save the Green Planet!” di Jang Joon-hwan, con il gradito ritorno dei fuoriclasse Emma Stone e Jesse Plemons; un’opera che combina stile e idee, riflettendo con acutezza le criticità del nostro tempo.

Determinati a salvare l’umanità dal rischio di una crisi agroalimentare, il cospirazionista Teddy Gatz e suo cugino Don organizzano il sequestro di Michelle Fuller, CEO dell’azienda farmaceutica Auxolith che - secondo loro - sarebbe in realtà un’aliena sotto mentite spoglie, inviata sulla Terra per condurre esperimenti sugli esseri umani. Dopo averla rinchiusa nel seminterrato di casa, i due sperano di negoziare un accordo e convincere gli invasori a lasciare il pianeta. Ma anche di fronte ai soprusi, Michelle non può che mostrarsi per la terrestre che è. Per salvarsi, la dirigente tenterà ogni strategia possibile, ma i rapitori si sono addestrati a lungo per non subire le manipolazioni di chi cela la propria vera natura. Anche stavolta, Lanthimos si riconosce attraverso i suoi stilemi più caratteristici, tra cui l’accostamento di immagini e musiche orchestrate, che amplifica il carico di drammaticità e angoscia.

Scongiurando i facili sensazionalismi, la scrittura emerge in tutta la sua brillantezza, sostenendo le magistrali interpretazioni degli attori che - in un gioco simile al teatro dell’assurdo - irrompono con credibilità e tensione emotiva. Il risultato è tra i migliori dell’intera filmografia del cineasta, finalmente allineato al peso delle argomentazioni e meno esposto al rischio di un’eccessiva cinicità e disillusione (g.s.).