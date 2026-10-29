Yoga tra i castagneti Ecco “Affustigare” 

Le antiche selve castanili del Gennargentu diventano luoghi di incontro e partecipazione, dove contrastare l’isolamento e la sedentarietà, promuovere il benessere psicofisico e rafforzare i legami all’interno delle comunità montane. Sono questi gli obiettivi del progetto “Affustigare per il sociale – I sentieri del Castagno come strumento di inclusione e benessere”, promosso dall’associazione per le Biodiversità di Belvì.

Al centro dell’iniziativa, in programma da domenica al 29 novembre con quattro appuntamenti dedicati alle attività motorie, alle tradizioni popolari e alla valorizzazione delle produzioni locali, c’è una visione del territorio che va oltre la sua dimensione turistica. I percorsi, i castagneti e gli spazi pubblici diventano luoghi accessibili in cui ritrovarsi, condividere esperienze e costruire relazioni, con particolare attenzione alle persone anziane, a chi vive condizioni di fragilità e ai giovani esposti al rischio di marginalità. Trekking, camminata sportiva, yoga e ginnastica dolce sono le attività attraverso le quali il progetto intende promuovere uno stile di vita attivo, favorendo occasioni di incontro e partecipazione aperte a persone di età e percorsi diversi. Il programma prenderà il via dopodomani con “Yoga tra i castagneti”, una seduta aperta a tutti nella cornice naturale delle selve, seguita da una degustazione di castagne e vini del Mandrolisai e da musica dal vivo.

«La castagna, i vini, i giochi popolari e i saperi artigianali sono strumenti di relazione e di trasmissione culturale, «spiega Sebastiano Casula, presidente dell’associazione per le Biodiversità di Belvì, «e con “Affustigare per il sociale” vogliamo rafforzare il loro valore, consolidando i legami tra le comunità del territorio e contrastando la sedentarietà e l’isolamento».

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