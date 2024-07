Yoga nel parco, un successo 

Si è concluso con un successo, all’ombra dei castagni del parco di San Giacomo, il primo workshop Yoga Central Sardinia a Tonara, promosso dal centro yoga Chandra in collaborazione col Comune.L’iniziativa, ideata dall’imprenditore Antonio Sanna, con la direzione dall’insegnante Maria Manunta, ha richiamato oltre 30 partecipanti in quello che si prefigge come il primo di una serie di eventi nella Barbagia-Mandrolisai.

«Considerata la concomitanza con il vespro di san Sebastiano, i risultati sono stati più che soddisfacenti», dicono gli organizzatori che mettono l’accento «sull’apprezzabile location e sull’entusiasmo mostrato dai presenti, ringraziandoli per la partecipazione assieme alla vice sindaco Cristina Patta per aver permesso all’evento di svolgersi in tempi brevi». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA