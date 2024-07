“Yoga in sa limba tua” arriva a Putzu Idu 

Una bella e singolare iniziativa tra sport, meditazione e cultura della lingua sarda giovedì a Putzu Idu per Altrimari 2024. L’appuntamento è alle 19.45 nello spazio sul mare in vico II Evaristo Madeddu con “Yoga in sa limba tua”.

Protagonista del singolare incontro sarà Laura Salaris di S’At Aristanis. La linguista ed esperta delle antiche pratiche di rilassamento orientali proporrà un incontro tutto nella nostra lingua a dimostrazione che il sardo è possibile anche nella pratica sportiva.

A precedere la giornata c’è anche un altro importante appuntamento in programma sempre per Altrimari 2024. Domani nel giardino del museo a San Vero Milis alle 21 il secondo appuntamento con le proiezioni della rassegna dei corti “Visioni sarde”. Saranno proiettati i cortometraggi selezionati dalla cineteca di Bologna tra le centinaia di produzioni che hanno partecipato all’edizione 2024 del concorso. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la Fondazione Sardegna Film Commission e mira a raccontare nel mondo la Sardegna attraverso il cinema distribuendo le sue migliori produzioni con team “Il cinema come sguardo sulla Sardegna”.

Nello specifico domani sera a San Vero saranno proposti quattro cortometraggi. Si partirà con “Rana” del regista Daniele Arca, a seguire “Spiaggia libera” diretto da Ludovica Zedda, subito dopo sarà la volta di “Ti aspetto qui” firmato da Gabriele Brundu. Gran finale con il pluripremiato “Tilipirche” del regista Francesco Piras.

