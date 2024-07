Yoga in limba,  prima lezione  a Putzu Idu 

Una lezione di yoga interamente in sardo. L’Assemblea natzionale sarda con la assemblea territoriale Aristanis nei giorni scorsi è riuscita a sfatare la credenza secondo cui la lingua sarda non può essere utilizzata in alcuni contesti. «L’11 luglio 2024 è stata una giornata in qualche modo storica – fanno sapere –nella cornice di Putzu Idu si è tenuta la lezione di yoga interamente in sardo, contro ogni pregiudizio e luogo comune, e da ora in poi tutti i sardofoni potranno finalmente fare yoga nella propria lingua». La lezione è stata tenuta da Laura Salaris, esperta linguista, attivista e profonda conoscitrice delle tecniche di rilassamento orientali, maestra di yoga: ha tradotto in lingua sarda la complessa terminologia che ruota intorno a questa pratica. L’evento ha avuto l’obiettivo di portare il sardo nelle pratiche quotidiane, anche in registri linguistici diversi dal solito, utilizzando lo Yoga come strumento di integrazionelinguistica.

