Il percorso.
09 gennaio 2026 alle 00:14

Yoga e musicoterapia per gestire il dolore cronico 

Sarà presentato oggi alle 19 nella sala Michelangelo Pira il progetto “Armonie in Movimento” promosso da Terra dei Sogni Aps. Si tratta di un percorso gratuito di gestione attiva del dolore dedicato alle persone che convivono con fibromialgia e dolore cronico. Sarà proposto in città nell’ambito dei progetti di coesione sociale, finanziati dal Comune.

Il progetto nasce dall’ascolto dei bisogni di chi vive il dolore ogni giorno. Si propone di favorire una relazione più consapevole e rispettosa con il proprio corpo attraverso yoga, movimento consapevole, respiro, musicoterapia, trattamenti craniosacrali (per riequilibrare le tensioni corporee) e trattamenti manuali utilizzando 8 oli essenziali per favorire rilassamento e armonia emotiva.

Le attività di gruppo si svolgeranno nei prossimi mesi di inverno e primavera. Questo il calendario: Yoga e movimento consapevole, dalle 10 alle 12, mercoledì 21 e 28 gennaio, 4, 11, 18 e 25 febbraio. In merito alla Musicoterapia appuntamenti il sabato, dalle 10.30 alle 12.30, nei giorni 28 febbraio, 14 e 28 marzo, 11 e 18 aprile. I percorsi individuali saranno concordati direttamente tra le partecipanti e le professioniste coinvolte. (g. da.)

