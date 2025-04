Yerry e Lautaro, duello di fuoco Faccia a faccia domani a San Siro 

Lautaro Martinez ricorda certamente la partita d’andata. Era il 28 dicembre 2024, l’Inter in maglia gialla con un colossale Barella a dettare legge in mezzo al campo e non solo. E il Cagliari, per un tempo, a sognare l’impresa. Poi, due fattori avevano deciso la sfida: l’uscita di Mina all’intervallo (per Wieteska) ma soprattutto la spallata al match assestata dalla squadra di Inzaghi, quadrata come poche e decisa a prendersi i tre punti.

Ma dentro il match, per quarantacinque minuti, nell’area del Cagliari si sono viste le scintille. Un duello vero, senza esclusione di colpi – anche proibiti – dal forte sapore sudamericano. Quello fra l’Argentina di Martinez e la Colombia di Mina, rivali nella finale di Coppa America cinque mesi prima, una partita decisa da una rete proprio dell’attaccante interista al 112’: uno a zero e il palmares dell’Albiceleste che cresce. Una sfida piena di contatti, di pathos, di “garra”, alla quale Mina assistette dalla panchina. Ma – conoscendo il centrale rossoblù e il carattere battagliero dell’argentino – c’è da scommettere che tutta la tensione accumulata in quella sera bollente di luglio dai due calciatori sia riaffiorata sul prato della Domus, nonostante il freddo.

La sfida

C’è una immagine di quel Cagliari-Inter post natalizio, che pubblichiamo qui a fianco: dopo uno scontro fra El Toro e uno dei giocatori-simbolo dei Cafeteros, “Obelisco” per i compagni di nazionale, Martinez invita Mina a non fingere di essersi fatto male e a rialzarsi. Poco prima, era stato il difensore rossoblù a “pizzicare” l’avversario nei lombi, una provocazione invisibile ma fastidiosa e soprattutto dolorosa che Mina riserverebbe – questa la leggenda – all’attaccante di turno. Nei 45 minuti che restò in campo, Mina era stato insuperabile. Di testa, palla a terra, aveva perfino fatto bene in fase di impostazione. Ma una ricaduta di una noiosa distrazione al polpaccio destro lo aveva mandato al tappeto, consigliando l’allenatore Nicola a farlo riposare nella seconda parte. Per LM10 una prima parte scorbutica, fra una lamentela con l’arbitro e uno scontro con Mina, poi il gol nella ripresa dentro novanta minuti di alto livello, come ha abituato i tifosi dell’Inter.

In campo

Mina sta giocando una stagione strepitosa, sotto il profilo della qualità e della continuità. Le presenze in questo campionato sono 27 (su 31), nell’ultima gara a Empoli ha riproposto tutto il suo repertorio, annullando qualsiasi velleità offensiva delle punte di D’Aversa. Pochi, meno delle dita di una mano gli errori che ricordiamo, quando è stato in campo. La rete della Juve alla Domus, con Vlahovic che gli scappa a causa di un retropassaggio imprudente di Adopo, è quello più visto. Per il resto, una partita sontuosa dopo l’altra.

Dall’altra parte, domani sera ci sarà Lautaro Javier Martinez, 27 anni, dal 2018 all’Inter, 114 reti con questa maglia di cui undici in questa stagione. Che duello si prospetta, la Coppa America si trasferisce a Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA