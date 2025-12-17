Yerri Mina, la torre “pendente” 

Riecco, finalmente, Yerry Mina. Il difensore colombiano, che ha dovuto saltare le ultime partite contro Juventus, Roma e Atalanta per una contusione rimediata alla coscia, è ormai sulla via del recupero. Nella seduta di ieri il giocatore ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo dopo settimane di lavoro personalizzato. Regna un cauto ottimismo ad Asseminello, anche se nelle prossime ore verranno ulteriormente monitorate le sue condizioni per capire se potrà essere a disposizione già per lo scontro diretto contro il Pisa, in programma domenica alle 12.30 alla Unipol Domus. Il suo rientro, ormai sempre più vicino, rappresenta sicuramente una nota positiva per il Cagliari in vista dei prossimi impegni contro Torino, Milan e Cremonese che chiuderanno il girone di andata.

Possibili scenari

Qualora Mina dovesse recuperare per il Pisa, si aprirebbero diversi scenari. Al momento appare difficile immaginare un suo impiego dal 1’. Molto più probabile, invece, che si possa accomodare in panchina lasciando quindi spazio a Rodriguez che ben ha figurato nelle ultime uscite. In questo caso Pisacane confermerebbe la difesa a tre, con lo stesso assetto tattico delle recenti gare (3-5-2). D'altronde il tecnico napoletano, nel post-partita di Bergamo, aveva lasciando intendere una chiara predilezione per la linea a tre, almeno in questa fase della stagione. Diverso, invece, sarebbe lo scenario qualora Mina dovesse sorprendentemente partire titolare. In questo caso non sarebbe da escludere un ritorno alla difesa a quattro, con conseguente ballottaggio tra Luperto e Rodriguez.

Borrelli in dubbio

Se da un lato Pisacane può sorridere per il possibile recupero di Mina, dall’altro deve fare i conti con il rischio concreto di dover rinunciare a Gennaro Borrelli per la sfida contro il Pisa. L’attaccante è alle prese con una brutta distorsione alla caviglia rimediata in avvio della gara contro l’Atalanta. Ieri è rimasto a riposo. In caso di forfait, il tecnico sarebbe costretto a ridisegnare il reparto offensivo. Pisacane, al termine del match con l’Atalanta, è stato chiaro sulle possibili soluzioni in attacco: in quella posizione, oltre a Borrelli, ci sono Pavoletti e Folorunsho «all’occorrenza». Quest’ultimo, dopo l’uscita di Borrelli durante la gara con i bergamaschi, ha giocato uno spezzone da centravanti prima di defilarsi e lasciare le chiavi dell’attacco a Pavoletti negli ultimi minuti. Appare invece difficile un impiego dal 1’ del turco Kilicsoy. Per quanto riguarda Zé Pedro, il difensore sta svolgendo in questi giorni un lavoro personalizzato dopo l’intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.

Seduta a porte aperte

Oggi è in programma alle 15 un nuovo allenamento a porte aperte al Crai Sport Center. Un’occasione per permettere ai tifosi di far sentire la propria vicinanza alla squadra alla vigilia di un importante scontro diretto. Sul fronte biglietti, la fondamentale gara domenica contro il Pisa viaggia verso l’ennesimo sold-out: restano ancora disponibili circa 700 posti.

RIPRODUZIONE RISERVATA