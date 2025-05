Yellowjackets: la notte è jazz fusion al Teatro Doglio 

Sarà la leggendaria band statunitense Yellowjackets ad inaugurare oggi a Cagliari la XVIII edizione del CultureFestival, rassegna di musica e arti organizzata dall’associazione Sardinia Pro arte dietro la direzione artistica del musicista e compositore Simone Pittau.

L’appuntamento è al Teatro Doglio di via Logudoro 32 dove alle 19,30 gli Yellowjackets saliranno sul palco per presentare i brani di “Fastsen Up”, il loro 27° album in studio. Sotto i riflettori l’attuale formazione composta da Russell Ferrante, piano e tastiere, Bob Mintzer, sax tenore e ewi, Dane Alderson, basso, e William Kennedy, batteria.

Pionieri del jazz, pluripremiati ai Grammy Awards, con il loro ultimo lavoro gli Yellowjackets tornano a ridefinire ancora una volta la jazz fusion. Noti per il loro sound che fonde i generi e la loro impeccabile abilità musicale, Russell Ferrante, Bob Mintzer, Dane Alderson e Will Kennedy offrono un’esperienza di ascolto fresca ma senza tempo, avventurosa come sempre. “Fasten Up” prorompe con l'energia distintiva degli Yellowjackets, con 11 tracce, tra cui 10 originali e una vivace cover di “Comin' Home Baby” di Ben Tucker, con l’originale “The Lion” che mette in risalto il grande talento Raul Midón cantautore e chitarrista messicano.

