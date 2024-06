Yakin: è la mia vittoria più bella 

Berlino . Lo aveva detto: «Daremo un altro dispiacere all’Italia». Ricevendo, anche dall’ambiente azzurro, critiche per un atteggiamento fin troppo spavaldo. Invece è andata esattamente come aveva previst Murat Yakin, il ct della Svizzera: «Faccio i complimenti a tutta la squadra, è stata una partita incredibile, abbiamo mostrato un calcio bello e vincente». Parole innegabili, dopo una serata trionfale a Berlino. «E’ la mia vittoria più importante – ha aggiunto – non abbiamo mai messo in dubbio questo successo arrivato con merito». Il commissario tecnico ha parlato così al termine della sfida vinta contro l’Italia: «Ci siamo preparati bene, gli azzurri non hanno segreti per noi», aveva detto due giorni fa.

Gli “italiani”

Nel dopo gara di Berlino è intervenuto Remo Freuler, centrocampista del Bologna: «È ancora più bello se segni e vinci, specialmente davanti alla tua famiglia. Sono davvero contento. Abbiamo giocatori che militano in grandi squadre e sono titolari, e quindi possiamo e vogliamo giocare con tanto possesso palla, stando compatti e stando uno dietro all’altro. Quando abbiamo perso palla oggi l’abbiamo recuperata in modo impressionante».

