Olbia.
28 gennaio 2026 alle 00:25

Yacht in cenere, l’innesco in uno staccabatterie 

Inadeguatezza del sistema idrico antincendio, assenza di dispositivi automatici di spegnimento e di rilevazione, problemi nella gestione degli spazi e nella sistemazione delle imbarcazione, inoltre assenza di certificazioni e autorizzazioni antincendio: sono queste, secondo i consulenti della Procura di Tempio, le ragioni della velocissima propagazione delle fiamme nel cantiere Nautica Acqua di Olbia, il pomeriggio del 22 aprile 2025.

Gli specialisti incaricati dai pm, l’ingegnere cagliaritano Antonio Angelo Porcu e il collega di Genova, Federico Sommella, hanno depositato le conclusioni sull’incendio che ha causato centinaio di milioni di euro di danni (40 yacht distrutti). La consulenza indica come probabile innesco un problema nell’impianto elettrico, nello “staccabatterie” di uno yacht in rimessaggio. I periti escludono, però, che lo stesso yacht, realizzato dalla società olbiese Maori, avesse problemi di progettazione e costruzione. Stando alla consulenza il disastro sarebbe stato evitato l’adozione di misure tecniche idonee, quelle previste dalle norme. Tra i danneggiati, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e la famiglia dello stilista (scomparso) Roberto Cavalli. Le indagini sono a carico di cinque persone, difese dagli avvocati Stefano Oggiano, Sebastiano Giaquinto, Giuseppe Farris, Giampaolo Murrighile, Alberto Berardi e Marco Petitta. (a. b.)

