Yacht club, l’Aga Khan V in scena 

Forse sarà il primo atto in Sardegna del principe Rahim al-Hussaini, Aga Khan V. Il successore di Karim sarà presto in Costa Smeralda, anche per chiudere l’ultradecennale pasticcio dello Yachting club Costa Smeralda. Chiudere la controversia a tre (parte privata, Comune di Arzachena e Regione) su una consistente porzione del prestigioso club velico in area demaniale e quindi di proprietà della Regione sarda. Stando a indiscrezioni sarebbe in corso una serrata trattativa che segna l’ingresso sulla scena di Porto Cervo di Rahim. Si parla di un accordo, la Regione sarebbe favorevole, tra lo Yachting club e il Comune di Arzachena per archiviare definitivamente e sanare l’utilizzo del bene demaniale. A quanto pare ci sarebbe il via libera del principe per la destinazione a uso pubblico del parcheggio sotterraneo dello Yachting, in cambio di una sorta di sanatoria sulla questione. Una consistente porzione del club, in particolare un settore del ristorante, è su area demaniale. Circostanza nota da tempo e causa di infiniti pasticci.

Dallo Stato alla Regione

Per comprendere gli ultimi sviluppi della vicenda bisogna ritornare indietro di vent’anni, esattamente all’epoca del passaggio di centinaia di siti dal patrimonio indisponibile dello Stato, all'elenco degli immobili e delle aree che possono invece essere ceduti. E nella lista finì anche una quota dello Yachting club. Dato che colpisce, non si parla certo di un soggetto che ha operato lontano dai riflettori. Eppure nel 2008 inizia una tiritera che ha causato anche un sacco di pasticci, tensioni e contenzioso amministrativo.

«Il demanio è mio»

Lo Yachting club è tra due fuochi, da una parte il Comune di Arzachena, che rivendica il bene, dall’altra la Regione. La contesa ha visto la sua fase più calda nel 2018 quando gli uffici regionali competenti mettono all’asta il bene per circa sei milioni di euro. Una vendita che ha dell’assurdo, perché si parla della cessione di reliquati con accesso obbligato dalla proprietà dello Yachting. Bene indivisibile, dunque. L’asta ha tutta l’aria di un assist per il club velico di Porto Cervo, che in questo modo può ricomprarsi il suolo sopra il quale è costruito. Ma interviene il Comune di Arzachena che dice: il bene è il mio e sono solo io a poter trattare con lo Yachting, non la Regione. Non solo, l’amministrazione arzachenese inizia una battaglia, ancora in corso, per incamerare anche la stazione semaforica di Capo Ferro, il Forte Cappellini e altri beni sdemanializzati della Regione. Una contesa senza fine che proprio di recente ha visto la Regione vincere un ricorso davanti al Tar. I giudici amministrativi hanno stabilito che era assolutamente corretta l’asta da sei milioni di euro della porzione dello Yachting club Costa Smeralda. Ma prima della decisione del Tar, è successa una cosa singolare. La stessa Regione infatti ha tolto il reliquato d’oro dall’elenco dei beni alienabili. La ragione della decisione sarebbe proprio la trattativa del club velico con il Comune di Arzachena.

Il principe giovane

A quanto pare nelle prossime settimane Rahim al-Hussaini Aga Khan sarà ad Arzachena per definire, nella sostanza l’accordo. E sarà un segnale del rapporto, sulle tracce della strada segnata dal padre, di Rahim con Porto Cervo.

