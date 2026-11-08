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Alghero.
09 novembre 2026 alle 00:45

Yacht Club, è stata un’estate da incorniciare 

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Un’estate da incorniciare per lo Yacht Club Alghero, che archivia la stagione 2026 con un bilancio positivo, soprattutto per la crescita della scuola vela. Sempre più bambini e ragazzi scelgono di avvicinarsi a questo sport, confermando il ruolo del sodalizio nella promozione della cultura del mare e del rispetto dell’ambiente. Un’attività portata avanti grazie all’impegno del direttivo, degli istruttori e dei collaboratori, che ha consentito alla scuola di distinguersi anche a livello nazionale. C’è attesa per la nuova classifica delle scuole vela italiane: nell’ultima graduatoria nota, quella algherese occupava il diciottesimo posto. Il 2026 è stato anche l’anno dell’ottantesimo anniversario del club, celebrato nella sede del porto con soci ed ex presidenti. Tra i momenti significativi, la partecipazione ai Blue Marina Awards, alla Camera dei Deputati, dove il porto di Alghero ha ottenuto il suo terzo riconoscimento. «La nostra scuola vela è un punto di vanto per il club e siamo certi che abbia davanti un futuro roseo», sottolinea il presidente Pier Paolo Carta. «Ringrazio le famiglie per la fiducia e tutto il direttivo per il lavoro svolto». (c. f.)

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