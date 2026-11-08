Yacht Club, è stata un’estate da incorniciare 

Un’estate da incorniciare per lo Yacht Club Alghero, che archivia la stagione 2026 con un bilancio positivo, soprattutto per la crescita della scuola vela. Sempre più bambini e ragazzi scelgono di avvicinarsi a questo sport, confermando il ruolo del sodalizio nella promozione della cultura del mare e del rispetto dell’ambiente. Un’attività portata avanti grazie all’impegno del direttivo, degli istruttori e dei collaboratori, che ha consentito alla scuola di distinguersi anche a livello nazionale. C’è attesa per la nuova classifica delle scuole vela italiane: nell’ultima graduatoria nota, quella algherese occupava il diciottesimo posto. Il 2026 è stato anche l’anno dell’ottantesimo anniversario del club, celebrato nella sede del porto con soci ed ex presidenti. Tra i momenti significativi, la partecipazione ai Blue Marina Awards, alla Camera dei Deputati, dove il porto di Alghero ha ottenuto il suo terzo riconoscimento. «La nostra scuola vela è un punto di vanto per il club e siamo certi che abbia davanti un futuro roseo», sottolinea il presidente Pier Paolo Carta. «Ringrazio le famiglie per la fiducia e tutto il direttivo per il lavoro svolto». (c. f.)

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