Yacht bruciato, via al recupero 

Il pontone è già ormeggiato in banchina al molo Cocciani, arrivato da Cipro, dopo essere stato protagonista (anche) del recupero della Costa Concordia. Lunga 136 metri e con una super gru, la piattaforma Conquest MB1 è pronta per portare a galla lo yacht Atina, inabissato in otto metri di fondale al largo della spiaggia Le Saline dal 10 agosto scorso dopo che un incendio divampato nei locali batteria lo ha avvolto tra le fiamme, illuminando la notte di San Lorenzo del litorale olbiese. Mancano i materiali, in arrivo dall'Olanda, per l'allestimento in acqua della struttura galleggiante, e la prossima settimana partiranno le operazioni di recupero. Tutti salvi gli occupanti, sei ospiti e otto membri dell'equipaggio, ma in fumo sedici milioni.

Il recupero

Per recuperare quel che resta del panfilo di 47 metri, costruito nel 2008 e battente bandiera Cook Island, saranno necessari circa quattro giorni, condizioni meteomarine permettendo. Affidate a Resolve Marine, leader mondiale in questo tipo di interventi (che si è occupato anche del complicato recupero della nave cargo incagliata nel 2020 nella costa di Sant'Antioco), le operazioni di recupero saranno condotte dall'agenzia marittima locale SeaBig, in collaborazione con Olbia Shipping, e sono state illustrate dal comandante della Direzione marittima del Nord Sardegna, capitano di vascello, Gianluca D'Agostino. L’ufficiale ha precisato che, per l’attenzione che quello specchio di mare impone, in prossimità dell'Area marina protetta, sono state usate le migliori tecniche e tecnologie. Ancora da quantificare precisamente il costo dell'intero intervento che dovrebbe ammontare a qualche decina di milioni di euro, il progetto di recupero di Atina impiega una squadra di cinquanta persone, compreso l’indotto, costituita da fornitori e maestranze locali, ha detto D'Agostino, «per risarcire, seppure parzialmente, il territorio di quello spiacevole incidente». Scongiurati i danni ambientali con l’eliminazione immediata di 30mila litri di carburante contenuti nel serbatoio dello yacht, il progetto di recupero prevede anche un piano antinquinamento: l'acqua inghiottita dal natante, ora adagiato su un fianco, sarà aspirata per non farla colare in mare e imbottigliata in specifici contenitori, saranno analizzate le acque prima e dopo le operazioni e ripristinato il fondale, eliminando le scorie residue.

