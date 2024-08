Yacht bruciato, bonifica a Pittulongu 

La preoccupazione tra i bagnanti è salita rapidamente quando il mare del litorale olbiese ha iniziato a restituire i detriti, conseguenza del pauroso incendio che sabato scorso ha parzialmente distrutto lo yacht “Atina”, poi affondato sul posto, 500 metri al largo di Punta Saline. Le lunghe strisce di piccoli pezzetti inceneriti, lungo tutto l’affollato arenile di Pittulongu - e i materiali più grossi che, man mano, hanno formato mucchi più o meno vistosi - hanno messo in allarme turisti e olbiesi. In alcuni tratti di spiaggia, l’accumulo di detriti è stato più evidente e in molti si sono dati da fare, in maniera spontanea, per raccogliere ciò che potevano; la bonifica dell’arenile con il trattorino, anticipata di diverse ore, è poi partita nel cuore della notte. Oltre al monitoraggio costante della condizione dello scafo, «i sub si occuperanno di sigillare con uno stucco speciale sfiati e fughe d'aria da cui potrebbero fuoriuscire liquidi inquinanti», ha detto il Direttore Marittimo, Gianluca D’Agostino che ha assicurato nessuna preoccupazione sul fronte ambientale e mare pulito, confermato dalle immagini satellitari e «dai passaggi dei nostri aerei con strumenti di telerilevamento». Nella mattinata di ieri, in Direzione Marittima, il vertice con i responsabili della Protezione civile per il Comune di Olbia: all’armatore e all’assicurazione il compito di provvedere alla rimozione della restante parte di rifiuti nell’ambito di una situazione ritenuta “già abbondantemente gestita”. Intanto prosegue l’inchiesta sommaria della Guardia Costiera per accertare le cause del rogo ed eventuali responsabilità, il relitto potrebbe essere rimosso in settimana.

La Maddalena

Altro incidente, altro allarme. A La Maddalena scampato il pericolo e limitati i danni derivanti dall'improvvisa perdita di gasolio, lo scorso 9 agosto, allo sbarco dal traghetto, da parte di un'autobotte (anche se fino ad ieri sera si stava procedendo alla bonifica di parte della banchina e di un posteggio in concessione), la commissaria straordinaria del Parco Nazionale di La Maddalena, Rosanna Giudice, chiede che venga «rivisto il protocollo con la Regione e con l'autorità competente per il trasporto sul traghetto dei materiali altamente pericolosi che - ha detto - dovrebbero giungere a La Maddalena con un mezzo esclusivamente dedicato a tale trasporto. Il passaggio di auto civili, anche in numero limitato, e di persone, non dovrebbe esistere». La Giudice ha ricordato che il luogo dove si è verificato l'incidente è un punto «fortemente antropizzato, con alberghi, uffici, passaggi di auto e un posteggio». La commissaria del Parco intebde assegnare un magazzino e un'area presso la sede dell'ente, alla Protezione Civile per i casi di emergenza. Conta poi di affrontare l'argomento dell'incidente e della prevenzione alla riunione della Comunità del Parco, da lei convocata per il 21 agosto.

