Yacht bruciati, anche Malagò chiede i danni 

Vip e società internazionali di charter nautico sono le parti lese indicate nell’ultimo atto delle indagini sul disastroso incendio del cantiere di Olbia, Nautica Acqua. I pm di Tempio hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio dell’inchiesta sui fatti avvenuti, il 22 aprile del 2025, a Cala Saccaia. Si parla di quello che è considerato uno degli episodi più gravi della storia della nautica da diporto in Italia. Nel giro di poche ore, all’interno del cantiere nautico di Cala Saccaia, le fiamme divorarono una quarantina di imbarcazioni di lusso, con danni per centinaia di milioni di euro.

I destinatari principali della richiesta di rinvio a giudizio sono Stefano Gaias, amministratore di Nautica Acqua, difeso dall’avvocato Stefano Oggiano, e Federico Azara, legale rappresentante dell’azienda nautica Maori, difeso dagli avvocati Sebastiano Giaquinto e Giampaolo Murrighile. La contestazione è quella di incendio colposo, dovuto anche, secondo la Procura di Tempio, alla presunta mancata osservanza di misure di sicurezza (presunte carenze e violazioni della normativa antincendio). Per quanto riguarda l’azienda Maori, è chiamata in causa in quanto costruttrice dello yacht dal quale sarebbero partite le fiamme. Va detto in proposito che i consulenti della Procura hanno comunque escluso “difetti di costruzione dell’imbarcazione della Maori”. Le persone danneggiate che compaiono negli atti sono i proprietari degli yacht distrutti. Ci sono diversi legali rappresentanti di società di charter nautico, come la Mikasa Luxury Management, che ha perso cinque imbarcazioni, o la maltese Dolphin 05 Malta Ltd. Tra i danneggiati anche il presidente della Figc, Giovanni Malagò e Tommaso Cavalli, figlio di Roberto Cavalli.

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