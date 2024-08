XY Duo e Aliendee questa notte a Mogoro 

Nuovo appuntamento stasera a Mogoro (al Nuraghe Cuccurada, alle 21.30) per la settima edizione del Pedras et Sonus Jazz Festival, diretto da Zoe Pia. Sul palco la formazione dell’XY Duo con Nicola Fazzini al sax e Alessandro Fedrigo al basso artigianale realizzato dal liutaio Oran Guitars di Lunamatrona. Segue l’aftershow al Jatzilleri con Aliendee, tra i pionieri e innovatori nel mondo della beatbox.

La forza espressiva di un mondo sonoro in costante equilibrio tra composizione e improvvisazione dell’XY Duo, una realtà di riferimento del nuovo jazz italiano, premiata nel 2014 e nel 2017 come miglior gruppo italiano dalla rivista Musica Jazz. Nicola Fazzini, sassofonista e compositore milanese, e Alessandro Fedrigo, bassista, compositore e didatta, tra i migliori specialisti del basso fretless (senza tasti) sono partner in molti progetti.

Aftershow quindi al Jatzilleri al Caffè Gitano, Mogoro, con Aliendee, uno dei più importanti beatboxer italiani e nel mondo, in grado di riprodurre fedelmente ogni nota, timbro, variazione, di qualsiasi strumento musicale attraverso l’utilizzo della bocca e delle corde vocali.

