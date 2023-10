XTerra, primi Ridolfi e Cossu  

I paesaggi mozzafiato di Castiadas hanno fatto da cornice per la Long Distance e lo Sprint di XTerra. La seconda tappa del Cross Triathlon Internazionale ha visto alla partenza quasi 200 atleti provenienti da 16 nazioni. La rassegna, disputata all’interno dell’Hotel Garden Beach con partenza dalla spiaggia di Cala Sinzias, ha visto nella lunga distanza il dominio assoluto di Riccardo Ridolfi (Triathlon Duathlon Rimini) in 4h36’06, su Ruslan Farci (Karel Sport), secondo in 4h41’42”, terzo Martin Gebhard (Tsv Katzwang) in 4h43’10”. Tra le donne, si è imposta la già vincitrice della World Cup XTerra, Alizee Paties (Chambery) in 5h39’59”, su Martina Donner (WFV Finkenstein), 5h58’31” e Ana Celia Creus del Campo (Vas Club Sportivo), terza in 6h06’18”. Nello Sprint, invece, ad avere la meglio sono stati Manuel Cossu (Fuel Triathlon), primo in 1h02’54”, su Roberto Porcu (Three Experience) 1h03’28” e Salvatore Geraci (Magma Team) terzo in 1h03’32”. Silvia Scuderi (Magma Team) ha vinto lo sprint femminile chiudendo la prova in 1h18’28”, seconda Emmanuelle Massonnat (Versailles) 1h27’23” e terza Giulia Sfregola (Frecce Bianche Triathlon), 1h30’18”. (g.in.)

