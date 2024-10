Xterra, nel Triathlon  bravi Cossu e la Saiu 

Castiadas e Radiolina hanno celebrato l’ XTerra Sardegna: la prima giornata dedicata al Triathlon Off Road e la seconda al Trail Run Festival. In uno scenario paradisiaco come quello di Cala Sinzias, con temperature tutt’altro che autunnali, atleti di tutte le età provenienti da sedici nazioni si sono cimentati nelle prove in mare e su percorsi sterrati e sabbiosi. «Tutti, non solo gli atleti, hanno apprezzato quest’edizione ben riuscita, frutto del lavoro di un’organizzazione impeccabile e hanno potuto ammirare le bellezze e il clima della nostra Isola», sottolinea Andrea Scalas, vice presidente della X Sports Sardegna.

Nella Full distance del triathlon con in palio 28 slots per le XTerra World Finals 2025, hanno dominato Federico Spinazzè (Elite XT, K3 Triathlon Cremona) con 2h22’09” e Renata Bucher (F45-49, Tri Club Luzern) con 3h01’04”. Nella stessa gara, in evidenza il sangavinese Manuel Cossu (M18-19, Fuel Triathlon) 4° in 2h30’55” e la villacidrese Giulia Saiu (F20 – 24, K3 Triathlon Cremona) 2ª in 3h02’55. Roberto Porcu (M16-17, Three Experience) in 1h16’17” e Rebecca Van Aardt (F16-17, GBR) in 1h33’37” si sono aggiudicati la Sprint, argento per Daniela Ennas (F45 – 49, Fuel Tri) in 1h33’37”. Il Super sprint è stato vinto da Carlo Ferraris (M14-15, Torino Tri) in 36’53” e Viola Cappa (F14-15, Canottieri Garda Salò) in 41’55”, al secondo posto Gabriel Carta (M14-15, Tri Nuoro) 39’21” e Alice Asuni (F14-15, Fuel Tri) 47’12”.

Trail running

Il tedesco Christian Jürgens (M35) e l’inglese Gulay Varan (F45) si sono imposti nella 45 km, chiusa rispettivamente in 6h08’44” e 7h45’22”. Il sardo Alessandro Mattina secondo in 6h17’19” mentre nella 24 km, oltre i vincitori Jens Roth (M35, GER), 2h37’22” e Jemina Farley (F35, GBR) 2h24’04” si sono distinti anche i sardi Delio Picci, 3° in 2h37’22” e Valentina Nazarov, F30, 3h00’54”. Durante le gare, Radiolina ha raccontato l'evento in diretta.