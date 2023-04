Xterra malta, Farci sul podio una curridori “alla catalana” 

Ruslan Farci sale sul podio dell’Xterra Malta di triathlon e “bagna” con un bel terzo posto il debutto tra gli Élite. L’ussanese della Karel Sport, allenato da Jim Thijs, si è piazzato alle spalle del ceco Jaroslav Kulhavy (oro nella mountain bike alle Olimpiadi di Londra 2012, non uno sconosciuto) e del francese Guillame Meunier, chiudendo in 2.29’51” una prova che lo lasciato molto soddisfatto. «Ho nuotato abbastanza bene, sono uscito quarto dall’acqua», racconta. «Avevo concordato di non forzare in bici, perciò ho perso un paio di posizioni per potermi esprimere meglio nella corsa dove mi sono ritrovato le energie per fare la differenza e salire sul podio. E salirci con un campione olimpico è un onore».

A Malta c’erano diversi sardi: i migliori sono stati Nicola Sessini, 16° e primo della categoria 30-34, e Maria dos Santos Nunes, 13ª delle donne e seconda del gruppo 40-44, oltre che seconda italiana, dopo la vincitrice Matilde Bolzan. Nella Top 40 anche Agnese Fadda e Roberta Dedola.

In Catalogna, dopo il terzo posto nell’Ironman 70.3 Lanzarote, è tornata a gareggiare Elisabetta Curridori, che ha approfittato di un duathlon sprint a Cerdanyola del Valles per fare un allenamento di maggior qualità. L’Élite villacidrese, al debutto con il body del Club Natacio Banyoles (la cittadina dove risiede), si è portata a casa una vittoria che fa morale, in una specialità che non è certo la sua. Ha percorso la distanza canonica di 5 km di corsa, 20 di ciclismo e 2,5 di corsa in 57’48”, infliggendo tre minuti alla seconda classificata. Ha gareggiato anche il compagno Jim Thijs, che ha chiuso la propria gara al 21° posto in 54’17”. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA