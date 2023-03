Xi va da Putin, poi chiamerà Zelensky 

Mosca. Si riaccende un barlume di speranza per una soluzione negoziata al conflitto in Ucraina. Il presidente cinese Xi Jinping sarebbe atteso già la prossima settimana a Mosca, e poi dovrebbe parlare in videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo annunciano media internazionali, anche se dalle rispettive capitali non arriva alcuna conferma. Un segnale negativo giunge invece da Ginevra dove, in colloqui con rappresentanti dell’Onu, la Russia si è detta disposta a prolungare solo di 60 giorni l’accordo per l’ esportazione del grano dai porti ucraini, in scadenza il 18 marzo.

L’annuncio

È la Reuters ad annunciare l’arrivo a breve di Xi a Mosca per un incontro con il presidente Vladimir Putin, il mese scorso il Wall Street Journal parlava di una missione attesa tra aprile e maggio. Il giornale Usa ieri scriveva che, dopo l’incontro con Putin, Xi dovrebbe avere un colloquio online con Zelensky e potrebbe fare tappa in «Paesi europei» .Il ministero degli Esteri cinese e quello russo non commentano e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov «per ora» non ha nulla da dire . Quando le due parti vorranno fare un annuncio «vi faremo sapere», ha aggiunto ribadendo che per ora Mosca non vede i presupposti per una soluzione pacifica e rimane convinta di poter perseguire i suoi obiettivi «solo per via militare».

Alleanza a Oriente

Certo, la visita di Xi a Mosca servirebbe anche a riconfermare quell’alleanza strategica tra la Russia e la Cina che tanto preoccupa l’Occidente e che ha generato perplessità tra europei e americani sulle reali credenziali di Pechino per ergersi a mediatore super partes. Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, in un messaggio inviato ieri al generale Zhang Yuxu, confermato vice presidente del Consiglio militare centrale cinese, ha sottolineato che le relazioni bilaterali hanno raggiunto «un livello senza precedenti». Ma il Wsj sottolinea che la Cina è anche alla ricerca di un successo diplomatico che la rafforzi come mediatore globale, dopo aver raccolto la scorsa settimana un primo successo facilitando un accordo tra Iran e Arabia Saudita per la ripresa delle relazioni diplomatiche.