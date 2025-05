Xi tranquillizza Mosca: nessuna interferenza sulla nostra amicizia 

Mosca. La Russia «sta chiedendo troppo» per arrivare alla pace in Ucraina, ma gli Usa ritengono che Vladimir Putin possa alla fine accettare un accordo, a patto però che Mosca e Ucraina si siedano finalmente allo stesso tavolo per trattare direttamente. Quasi quattro mesi dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, che aveva promesso di mettere fine al conflitto in tempi molto più rapidi, il quadro della situazione resta complesso.

A Mosca, intanto sono arrivati i leader stranieri che domani presenzieranno sulla Piazza Rossa alla parata per l’80° anniversario della vittoria sul nazifascismo. Tra loro il presidente cinese Xi Jinping, che prima di lasciare Pechino ha lanciato un messaggio a Washington affermando che l’alleanza sino-russa non potrà essere messa in pericolo dal dialogo avviato da Trump con il Cremlino. Russia e Cina «devono resistere congiuntamente a qualsiasi tentativo per interferire e minare l’amicizia e la fiducia reciproca», ha affermato Xi in un’intervista pubblicata sui media di Mosca.

I contatti avviati da mesi tra Russia e Stati Uniti, del resto, non hanno ancora portato a risultati concreti, e affiora anche qualche segnale di incomprensione. A Trump, secondo il quale «non è il momento buono ora» per parlare di una riammissione della Russia nel G7, trasformandolo nuovamente in G8, Mosca ha dato una risposta piccata: da tempo non ha «nessun interesse» a tornare nel gruppo, perché «il centro dello sviluppo economico si è spostato e altri Paesi guidano i processi economici». A Mosca, intanto, è arrivato il presidente serbo Aleksandar Vucic, nonostante gli avvertimenti di Bruxelles. Atteso il primo ministro slovacco Robert Fico, unico capo di governo di un Paese Ue.

RIPRODUZIONE RISERVATA