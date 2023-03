Xi si congeda da Putin: «Guidiamo insieme i cambiamenti epocali»  

Mosca. Pochi secondi per saldare l'unione d'intenti sino-russa su «un nuovo ordine mondiale» in opposizione all'Occidente a guida Usa. È martedì sera, la cena di Stato al Cremlino si è conclusa e il presidente Vladimir Putin accompagna l'ospite Xi Jinping verso la sua auto. «Ci sono cambiamenti che non si vedevano da cent’anni», dice il presidente cinese. «Sono d'accordo», annuisce Putin, stringendogli la mano. «Per favore, abbi cura di te, mio caro amico», aggiunge Xi. «Fai buon viaggio», sorride lo zar. Un ultimo scambio di cortesie tra i due leader, ripreso dalle telecamere, che ha proiettato nuove ombre sulla guerra in Ucraina e sui presunti piani di pace.

Mentre Xi si preparava a lasciare Mosca, la Russia ha lanciato un'ondata di missili e droni armati in Ucraina, provocando danni e morti. La Cina aveva definito la missione a Mosca «un viaggio perla pace», ma di fatto si è presentata proponendo una nuova visione mandarina del suo ruolo nel mondo: Pechino e gli amici non sono più obbligati a conformarsi all'ordine globale - sfidando gli Stati Uniti mentre cercano di plasmare un mondo diviso tra democrazie e autocrazie, fino a ignorare il mandato d'arresto della Corte penale internazionale per Putin, per crimini di guerra.

«La crisi ucraina e il peggioramento dei legami tra Russia e Occidente non incidono sullo sviluppo dei legami tra Cina e Russia e questo è un messaggio chiave inviato al mondo», osserva il Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo. Un concetto corretto da Alexander Gabuev, uno dei principali osservatori russi della Cina ora in esilio, del Carnegie Endowment for International Peace: «La pace in Ucraina - twitta - è una foglia di fico per la dimostrazione di potere di Xi. L'ottica di una Russia come partner minore, senza opzioni oltre alla Cina, è enormemente vantaggiosa per Pechino, che ritiene di essere in un confronto a lungo termine con gli Usa». Del resto, al XX congresso del Partito comunista che gli ha affidato un inedito terzo mandato alla segreteria generale, Xi ha promesso di fare della Cina il primo Paese al mondo per «forza nazionale» e «influenza internazionale» entro il 2049, anno del centenario della fondazione della Repubblica popolare.

