Xi prepara il piano economico anti Trump 

PECHINO. Il presidente cinese Xi Jinping ha convocato in conclave gli oltre 200 funzionari di più alto livello del Partito comunista nel quarto Plenum del Comitato centrale che, fino a giovedì, dovrà tracciare la visione strategica del 15esimo Piano quinquennale.

La sua copertura, dal 2026 al 2030, lo trasforma nella risposta mirata alle politiche del presidente americano Donald Trump, mentre si intensificano le tensioni tra Cina e Usa. La notizia, per altro, arriva proprio nel giorno in cui Trump annuncia una visita in Cina «all’inizio del prossimo anno». Il presidente Usa ne ha parlato durante un incontro col premier australiano Anthony Albanese.

Il senso d'urgenza di Xi, rispetto alle mosse degli Usa, è dettato dall'economia mandarina, stretta tra consumi asfittici, crisi immobiliare e deflazione radicata: circostanze per cui le turbolenze esterne dei dazi e della guerra commerciale con Washington sono destinate a pesare di più. Uno scenario di cui il Pil cinese nel terzo trimestre ha dato una rappresentazione plastica: un rialzo annuo del 4,8%, in rallentamento sul 5,2% di aprile-giugno. Con il Plenum a poco più di una settimana dall'incontro Xi-Trump a margine del forum Apec in Corea del Sud, l'attenzione è rivolta ai segnali sul piano 2026-2030 di sviluppo economico-sociale la cui versione completa sarà approvata dall'Assemblea nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento mandarino, a marzo del 2026.

