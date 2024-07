Xi: «Pechino guidi la governance globale» 

Pechino. «Neutralizzare» le insidie economiche e controlli sociali più severi per «prevenire i rischi ideologici» e assicurare la stabilità. Così il presidente Xi Jinping vuole riportare la Cina sul sentiero virtuoso della crescita, tra le tensioni con gli Stati Uniti destinate ad aumentare nell'eventuale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Xi assicura che il Dragone deve «guidare la governance globale».

Il Terzo plenum del Comitato centrale del Partito comunista ha attribuito alla sicurezza nazionale la stessa importanza della crescita economica. «Si devono coordinare sviluppo e sicurezza, attuare misure per prevenire i rischi in settori chiave come l’immobiliare, il debito pubblico locale e le istituzioni finanziarie». La Cina deve «tessere una fitta rete di prevenzione e controllo dei rischi legati alla sicurezza sociale e mantenere efficacemente la stabilità sociale».

Il comunicato dell'appuntamento quinquennale rimarca lo «sviluppo di alta qualità affidato a nuove forze produttive», secondo lo slogan caro al leader comunista. La Cina punta su investimenti nell'industria ad alta tecnologia, dall'Intelligenza artificiale ai veicoli elettrici e all'energia verde. L'abbinamento alla sicurezza nazionale rinnova le ambizioni di super potenza hi-tech autosufficiente: entro il 2035 la Cina avrà un «sistema di economia di mercato socialista e di alta qualità».

