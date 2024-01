Xi Jinping: «La Cina sarà riunificata, processo inarrestabile» 

Pechino. Mano tesa a Washington per «uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-Usa» ma rinnovato impegno a riprendersi Taiwan e a rinsaldare le relazioni con Mosca e Pyongyang, irriducibili nemici degli Stati Uniti. Xi Jinping usa bastone e carota con Joe Biden nel suo messaggio di fine anno, a sole due settimane dalle elezioni del 13 gennaio che potrebbero segnare il destino dell’isola rivendicata da Pechino come una sua provincia da riportare all’ovile dopo la fine della guerra civile del 1949.

«La Cina sarà sicuramente riunificata», ha promesso il leader del Dragone. «Tutti i cinesi su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan dovrebbero essere legati da un obiettivo comune e condividere la gloria del rinnovamento della nazione cinese», ha aggiunto. Xi non ha precisato l’orizzonte temporale della riunificazione ma molto dipenderà dall’esito del voto a Taipei: se vincesse un leader autonomista o anti cinese, un’opzione militare sarebbe più vicina, aprendo per Biden un possibile terzo fronte di guerra dopo quello in Ucraina e in Medio Oriente. Del resto nel summit del disgelo di metà novembre a San Francisco la questione di Taiwan era rimasta uno dei nodi irrisolti. Con Xi a ribadire che la riunificazione è un processo “inarrestabile”, in un modo o nell’altro, e il presidente Usa fermo sulla politica Usa che riconosce una sola Cina ma impegnato a mantenerne lo status quo. Nel duello si è inserita anche la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, leader del partito Partito democratico progressista (Dpp), con cui Pechino ha interrotto le comunicazioni sin dalla sua elezione del 2016. Nel suo discorso di Capodanno, Tsai ha espresso la speranza di riavviare le comunicazioni con Pechino.

RIPRODUZIONE RISERVATA