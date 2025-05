Xi e Putin insieme contro l’egemonia degli Stati Uniti 

Mosca. Un’alleanza volta a contrastare le «prepotenze egemoniche». Così, incontrando Vladimir Putin al Cremlino, il presidente cinese Xi Jinping ha presentato la crescente cooperazione tra Mosca e Pechino, mentre la Cina è impegnata nello scontro con gli Usa sui dazi. Ma Putin, il cui Paese porta avanti da mesi un dialogo con gli Stati Uniti, ha tenuto a sottolineare che la partnership sino-russa non è diretta «contro nessuno». Anche se nella dichiarazione finale i due Paesi si impegnano a «contrastare la politica di Washington di doppio contenimento» di Mosca e Pechino.

L’incontro, durato ore, è avvenuto alla vigilia della parata con cui Mosca celebrerà l’80° anniversario della sconfitta del nazifascismo. All’evento, definito la «parata del cinismo» dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parteciperanno oltre 20 capi di Stato e di governo e sulla Piazza Rossa vi saranno anche truppe cinesi insieme a quelle russe. In coincidenza con le celebrazioni, Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni - fino a domani - descritto come un tentativo di «manipolazione» da Zelensky, che chiede una tregua di 30 giorni per negoziare la pace. Le parti si sono scambiate accuse di avere continuato i combattimenti anche dopo il cessate il fuoco. Ma Kiev ha posto fine al lancio di droni che negli ultimi giorni erano stati intercettati a decine dalle difese aeree sulla regione di Mosca. Al Cremlino, Xi e Putin si sono salutati chiamandosi a vicenda «caro amico», come è ormai prassi. «Di fronte alla tendenza internazionale all’unilateralismo e a un comportamento prepotente egemonico, la Cina lavorerà con la Russia per assumersi le responsabilità specifiche delle grandi potenze mondiali», ha detto Xi a Putin. Per poi aggiungere che Mosca e Pechino devono «rimanere unite in modo incrollabile per favorire un ordine internazionale basato sulla legge» e promuovere un sistema «multipolare». Putin ha sottolineato il carattere duraturo della «interazione strategica» con Pechino.

