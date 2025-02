Xi alza la voce ma non troppo: vuole trattare 

PECHINO. Pechino alza il fuoco di sbarramento contro i dazi del 10% decisi da Trump, ma lascia la porta aperta ai colloqui diretti tra il presidente Xi Jinping e quello americano per scongiurare uno scontro dagli effetti imprevedibili. I ministeri del Commercio e degli Esteri hanno condannato la mossa «arbitraria» americana sulla convinzione che «non ci siano vincitori» in una guerra commerciale, anticipando il ricorso - anche se simbolico - all’Organizzazione mondiale del commercio e l'adozione di «contromisure» non meglio specificate alla stretta Usa. Non scatta quindi l’escalation immediata che aveva segnato l’aspro scontro commerciale del Dragone nel primo mandato Trump. Negli ultimi giorni i media statali cinesi hanno rimarcato di vedere il 10% come una cifra ancora «gestibile», a fronte del 25% dei dazi inflitti sull’import dal Canada - alleato Usa di lunga data - e dal Messico - la principale destinazione per l'export statunitense.

RIPRODUZIONE RISERVATA