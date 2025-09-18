“X Factor” seconda serata  Ma i sardi non vanno in scena 

Audizioni di “X Factor”, volume due. Non ci sono sardi nella seconda puntata del programma musicale di Sky, condotto anche quest'anno da Giorgia e che annovera tra i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e la new entry Francesco Gabbani.

Resta grande l'attesa per i The Vice, band esordiente che mischia ritmi pop, rock e dance, ed è capitanata da Vincenzo Tocco, cantante, pianista e compositore di Samatzai. Con lui alle tastiere Fabio Mancuso e al basso Gabriele Antonante. Sui social, dove pubblicano video in cui si scatenano in look eccentrici e riff esaltanti, anche loro attendevano la messa in onda delle audizioni in cui si sono messi in gioco, con tanto di striscioni e il "portafortuna" David Bowie. Non è certo un caso: c'è proprio l'icona della musica anni Settanta tra le loro ispirazioni, ma anche Lady Gaga, i Queen, gli Arctic Monkeys, Giorgio Moroder fino ad arrivare a Raffaellà Carrà.

Proprio Tocco ha ideato il concept dei The Vice, il «vizio di vivere», lo definisce: arrivato a Milano dopo le «scorribande londinesi» in locali come The Blues Kitchen a Camden Town e The Spice Of Life a Soho, con i suoi amici e colleghi si è esibito tra i principali centri della musica live meneghina: all’Apollo Theatre, all’Arci Bellezza, per citarne alcuni, senza disdegnare i palchi più pop. Arriverà a “X Factor” giovedì prossimo?

