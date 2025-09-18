VaiOnline
Televisione.
19 settembre 2025 alle 00:18

“X Factor” seconda serata  Ma i sardi non vanno in scena 

Attesa, fomentata dai social, per la band di Vincenzo Tocco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Audizioni di “X Factor”, volume due. Non ci sono sardi nella seconda puntata del programma musicale di Sky, condotto anche quest'anno da Giorgia e che annovera tra i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e la new entry Francesco Gabbani.

Resta grande l'attesa per i The Vice, band esordiente che mischia ritmi pop, rock e dance, ed è capitanata da Vincenzo Tocco, cantante, pianista e compositore di Samatzai. Con lui alle tastiere Fabio Mancuso e al basso Gabriele Antonante. Sui social, dove pubblicano video in cui si scatenano in look eccentrici e riff esaltanti, anche loro attendevano la messa in onda delle audizioni in cui si sono messi in gioco, con tanto di striscioni e il "portafortuna" David Bowie. Non è certo un caso: c'è proprio l'icona della musica anni Settanta tra le loro ispirazioni, ma anche Lady Gaga, i Queen, gli Arctic Monkeys, Giorgio Moroder fino ad arrivare a Raffaellà Carrà.

Proprio Tocco ha ideato il concept dei The Vice, il «vizio di vivere», lo definisce: arrivato a Milano dopo le «scorribande londinesi» in locali come The Blues Kitchen a Camden Town e The Spice Of Life a Soho, con i suoi amici e colleghi si è esibito tra i principali centri della musica live meneghina: all’Apollo Theatre, all’Arci Bellezza, per citarne alcuni, senza disdegnare i palchi più pop. Arriverà a “X Factor” giovedì prossimo?

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Taglio delle tasse per il ceto medio»

Il viceministro Leo: la riduzione dell’Irpef coinvolgerà i redditi fino a 50mila euro 
La crisi

L’appello dell’Isola per Gaza: «Stop ai missili, siamo con voi»

Continuano in tutta la Sardegna le iniziative contro il «genocidio» 
Red. Pol. (Hanno collaborato F. Lai e G.L. Porrà)
Sanità

Neuropsichiatria negata ai bambini: accuse alla Regione

La Garante per l’infanzia: intervenga sul caso Lanusei 
Roberto Secci
L’intervista

«Io, l’eroe ragazzino della tragedia del Dornier»

Marco Sulis, cagliaritano, aveva quindici anni quando riuscì a mettere in salvo tutti i superstiti 
Piera Serusi