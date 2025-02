“X Factor” o “Amici” le Nuove Proposte arrivano dai talent 

Sono Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e il duo Vale Lp e Lil Jolie le 4 Nuove Proposte che oggi si contenderanno la finale, una gara a parte che si concluderà domani. Alcuni di loro ve li ricorderete. Il percorso comune, infatti, è quello dei talent show. “Amici” o “X Factor”. Conosciamoli insieme.

Alex Wyse, 25 anni, al secolo Alessandro Rina, comasco, ex concorrente di Amici, conta oltre 81 milioni di streaming. La sua canzone “Rockstar” è «un inno alla libertà».

Maria Tomba, 23 anni, veronese, è stata a “X Factor” (giudice Fedez) conquistando la finale. Scrive canzoni da quando ha 14 anni: “Goodbye (Voglio good vibes)” è un manifesto di leggerezza.

Settembre, 23 anni, all'anagrafe Andrea Settembre, è napoletano. Per lui doppio passaggio dai talent, prima “The Voice”, poi “X Factor”. Con il brano “Vertebre” parla di vulnerabilità.

Infine Vale LP, 26 anni, e Lil Jolie, 25, ossia Valentina Sanseverino e Angela Ciancio: la prima – unica immune ai talent - ha esordito sulla piattaforma SoundCloud, l'altra fu ad “Amici” nel 2023. La loro “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” narra di coraggio e aspettative. «Cerchiamo di far diventare il nostro brano non solo una canzone ma l'inizio proprio di una lotta. È un brano che parla di consenso sessuale ma non solo, è un brano che parla di rispetto sostanzialmente». ( a. d. )

