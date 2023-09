“X Factor” non punta (ancora) sui talenti in arrivo dall’Isola 

Proseguono i provini di “X Factor 2023”, con la seconda puntata di Auditions, in onda ieri su Sky Uno (la replica mercoledì, alle 21.30, su TV8), ma i talenti sardi mancano ancora all’appello del talent.

Una carrellata di aspiranti star, condotta da Francesca Michielin all’Allianz Cloud di Milano e passata davanti all’occhio, ma, soprattutto, all’orecchio vigile della giuria, composta da Ambra, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico. Un carrozzone variopinto, fra stravaganze varie (indimenticabile il ritorno del Poneta col suo “Mondo Loco”) e proposte decisamente più promettenti, come Felicity Lucchesi, dalla Toscana, con “Heroes” di David Bowie, piano e voce, sfidante, ma l’atmosfera si fa calda e Simona Bonura, giovanissima, siciliana, canta Franco Battiato e la sua voce ferma il tempo: un dono. Maria Tomba, da Verona, ma vive a Milano, in un convitto di suore, canta “Piece of My Heart” di Janis Joplin ed è tutto un po’ dissacrante, ma funziona, per tutti, tranne che per Ambra. I Sickteens suonano “Youngblood” dei 5 Seconds of Summer e tutto gira a meraviglia: «4 sì!». Lo stesso per Margherita Silvestrini e la sua “A far l’amore comincia tu” electropop. Nel mentre, continua il teatrino dei giudici, tra promesse - «Io e Morgan non abbiamo ancora litigato e non litigheremo mai», parola di Fedez - battutine e confronti seri: ma Morgan sarà intellettualmente onesto con Ambra?

RIPRODUZIONE RISERVATA