Wtt Feeder Series, oggi al PalaPirastu comincia lo show  

Il circuito del World Table Tennis si ferma a Cagliari, dove al Pala Pirastu inizia oggi, sino a domenica, il WTT Feeder Series di tennistavolo. Una manifestazione di richiamo mondiale che segue dopo un anno e mezzo i campionati italiani assoluti, seconda e terza categoria, un successo riconosciuto da chi visse da vicino quelle giornate. Il WTT, che fa capo alla Federazione Internazionale, organizza i circuiti Champions (per i big assoluti del panorama mondiale), Feeder Series, per i classificati dal trentunesimo posto nel ranking, e Youth per i più giovani. Radiolina e Videolina hanno previsto tre speciali (il primo oggi alel 17.30).

A Cagliari il montepremi del Feeder Series ammonta a 22.500 dollari. Settantacinque iscritti nel torneo maschile (40 nel tabellone principale), 48 nella competizione femminile, 16 coppie nel doppio maschile, altrettante nel doppio femminile, 18 nel misto. Sono presenti tra gli uomini cinque atleti tra i top 100 del ranking mondiale, Chan Yu-An di Taipei (80), il belga Martin Allegro (86), l’indiano Hermeet Desai (87), il francese Lilian Bardet (92), e il norvegese Borgar Haug (98). Nel tabellone principale ci sono Carlo Rossi (Marcozzi), Jhonny Oyebode e Andrea Puppo (TT Sassari). Le teste di serie italiane sono Niagol Stojanov e Matteo Mutti.

Cinque top 100 anche nel tabellone femminile, con le italiane Giorgia Piccolin (69) e Deborah Vivarelli (94). Le altre sono Sakura Yokoi, giapponese (55), l’indiana Yashaswini Ghorpade (89), e la turca Sibel Altinkaya (95). Nel doppio maschile la coppia Rossi e Oyebode è la seconda testa di serie. Lo stesso Oyebode insieme a Monfardini forma la coppia testa di serie numero quattro nel doppio misto.

Oggi a partire dalle 15 prima giornata di gare con due sessioni di qualificazione del singolare maschile. Risponderanno all’appello, tra gli altri, Vallino Costassa e Rosca (Marcozzi), Marco Cappuccio (Norbello) e Mongiusti (Santa Tecla)

Serie A2 maschile

Sul fronte dei campionati, intanto, il Santa Tecla Nulvi è capolista nel girone A dopo la vittoria per 4-2 sul TT Torino, con Mongiusti, Koldas e due punti Cappuccio. Primo posto per la Marcozzi nel girone B, battuto 4-0 il Ferentino, con Rosca (2), Kuznetsov e Vallino Costassa. Al secondo posto c’è il Muravera, 4-2 al Sant’Espedito Napoli, doppiette di Poma e dello spagnolo Lillo.

