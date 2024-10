wtt feeder cagliari, il bilancio è positivo 

Con le finali dei singolari e dei doppi è calato il sipario sul World Table Tennis Feeder Series, circuito approdato per la prima volta a Cagliari, la seconda in Italia. Per sei giorni il PalaPirastu e il Pala Coni A sono stati frequentati da 140 atleti in rappresentanza di 31 nazioni. Ieri tanto pubblico, e applausi a scena aperta, per assistere alle finali vinte dal giapponese Muramatsu, proveniente dalle qualificazioni, dalla cinese di Macao Zhu Yuling, ex numero uno del mondo, dai belgi Allegro e Rassenfosse e dalle indiane Roy e Ghorpade.

Il presidente federale Renato Di Napoli ha fatto tappa a Cagliari, evidentemente soddisfatto per lo spettacolo e l’organizzazione. «Sono contento per la prima finale italiana del circuito WTT, con la vittoria di Monfardini e Oyebode, che qui è di casa. Abbiamo assistito ad un grande evento di successo. La chiave di tutto questo è la professionalità dei dirigenti, dei collaboratori e dello staff che scelgono. Portare questi eventi in Sardegna è sempre una garanzia di successo. Cagliari sarà ancora candidabile per ulteriori tornei, per tanti motivi, dalla ricettività alla collaborazione con Enti e Istituzioni, alla presenza di dirigenti qualificati”. “In questi giorni che ho trascorso al Pala Pirastu», prosegue Di Napoli, «ho raccolto opinioni lusinghiere su organizzazione e sulla città di Cagliari. Anche il report del Competition Manager del WTT, colui cioè che promuove o boccia, conterrà un parere favorevole».

Risultati . Singolare maschile : Muramatsu (Gia) b. Bardet (Fra) 3-1. Singolare femminile : Zhu Yuling (Mac) b. Sakura Iokoi (Gia) 3-2. Doppio maschile : Allegro-Rassenfosse (Bel) b. Gunduz-Yigenler (Tur) 3-0. Doppio femminile : Roy-Ghorpade (Ind) b. Yoo-Kim (Cor) 3-1.

