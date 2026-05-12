WTCS e Ironman: Alghero capitale 

Sembra quasi troppo: il 30 giugno lo spettacolo “olimpico” delle World Triathlon Championship Series, il 7 giugno l’invasione di campioni e soprattutto amatori nell’Ironman 70.3. Tutto in un unico luogo: Alghero.

Ieri è stata presentata la grande novità, l’Ironman che torna nell’Isola dopo l’esperienza di santa margherita di Pula, ma con numeri evidentemente diversi rispetto al Forte Village. Si gareggia sula distanza “half” (1900 metri di nuoto, 90 km in bici e 21,1 di corsa) e i primi dettagli sono stati illustrati ieri dall’organizzazione, rappresentata da Ferran Gimenez (operation director South EMEA) e Augustí Perez (amministratore delegato di Ironman Italy), oltre che dal local manger Sandro Salerno. Iscrizioni chiuse, per raggiunto limite di posti.

«Ci aspettiamo», spiega Gimenez, «una gara da tremila atleti di 81 Paesi: la metà arriva dall’Italia e dalla Sardegna e gli altri sono stranieri, con moltissimi inglesi (circa 300), anche tedeschi e francesi. La quinta nazione più rappresentata, ed è una cosa eccezionale, è il Brasile, anche più della Spagna». Perché la Sardegna? «Noi cerchiamo un posto attrattivo per il turismo, dove uno sportivo abbia voglia di andare e che sia soprattutto accessibile, con un’offerta di percorsi all’altezza di un Ironman. Magari veloce nella bici, perché agli atleti piace, ma anche sicuro e con qualcosa di unico che in questo caso è Capo Caccia. In più Alghero garantisce un nuoto eccezionale davanti al Lido e un percorso a piedi magari duro con una salita rilevante, ma con un belvedere magnifico. Questa è la combinazione che cerchiamo», chiude.

L’Ironman 70.3 Alghero sarà anticipato, il 30 maggio, dalla tappa italiana delle World Triathlon Championship Series, che tornano un anno dopo nella Riviera del Corallo. (c.a.m.)

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