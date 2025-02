Wta, per Paolini inatteso ko a Doha 

Gli ottavi di finale si confermano un ostacolo insuperabile per Jasmine Paolini in questo inizio di 2025. Dopo l'uscita di scena lo scorso 18 gennaio all'Open d'Australia, allo stesso punto del torneo la numero 1 del tennis italiano si è fermata anche al Wta 1000 di Doha, venendo eliminata a sorpresa dalla lettone Jelena Ostapenko (n.37 Wta), la quale si è imposta con un doppio 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Unica azzurra presente nel torneo che al via vedeva nove delle 10 migliori al mondo impegnate sul cemento qatariota, Paolini ha confermato di essere ancora alla ricerca della forma migliore, smentendo almeno in parte quanto di buono aveva mostrato ieri all'esordio, quando aveva battuto in due set la francese Caroline Garcia. Detto che la 27enne di Riga vanta buoni precedenti a Doha (finale nel 2016 e semifinale nel 2022) e aveva un bilancio in parità negli scontri diretti (1-1).

Lorenzo Sonego ha invece raggiunto i quarti di finale all'Atp 250 di Marsiglia, senza giocare il suo match di ottavi di finale. Il suo avversario, il francese Luca Van Assche, si è ritirato prima dell'inizio della partita a causa di un'influenza. Per un posto in semifinale il tennista torinese affronterà Alexander Bublik o Ugo Humbert.

Sulla terra battuta di Buenos Aires, invece, Lorenzo Musetti (numero 3 del seeding) debutta direttamente negli ottavi contro il vincente della sfida tra il francese Corentin Moutet e l’indiano Sumit Nagal. In Argentina sono già usciti Francesco Passaro (che si è ritirato e Luciano Darderi, battuto con un doppio 6-4 dal quinto favorito, il beniamino locale Francisco Cerundolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA