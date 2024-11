Wta Finals, Paolini out Oggi si conosceranno gli avversari di Sinner 

Finisce con una vittoria e due sconfitte la prima volta di Jasmine Paolini alle Wta Finals. La 28enne tennista toscana, numero 4 della classifica mondiale (la seconda italiana della storia ad arrivarci, dopo Francesca Schiavone) ha salutato Riyadh cedendo con un netto doppio 6-1 davanti alla cinese Qinwen Zheng, numero 7 Wta, ma oggi superiore, soprattutto nei punti di inizio scambio. Sono stati 12 (in 7 turni di servizio) gli ace della tennista asiatica. Ma la toscana resterà ancora un po' di Arabia Saudita, visto che è impegnata anche nelle Wta Finals di doppio. In coppia con Sara Errani, ha finora uno score di una vittoria e una sconfitta e la sfida di oggi contro la tennista di Taipei Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova deciderà l'eventuale qualificazione alle semifinali.

I maestri a Torino

E oggi si sapranno gli avversari del numero 1 del mondo Jannik Sinner nel Round robin delle Atp Finals che inizieranno domenica a Torino. L'unica certezza è che il leader dell'altro girone sarà il tedesco Alexander Zverev (2 Atp). Alle 12, la sorte deciderà i tre avversari di Sinner: lo spagnolo Carlos Alcaraz (3) o il russo Daniil Medvedev (4), lo statunitense Taylor Fritz (6) o il norvegese Casper Ruud (7), l'australiano Alex De Minaur (8) o il russo Andrey Rublev (9). I primi due classificati di ogni girone si affronteranno in semifinali incrociate. Assente il numero 5 Atp Nole Djokovic, la riserva in caso di forfait è il bulgaro Grigor Dimitrov (10 Atp).

Dessì out in Sicilia

Stop all'esordio nel main draw dell'Itf15 di San Gregorio di Catania per Marco Dessì. Il tennista cagliaritano, tesserato per la Calabria Swim Race, ha vinto i due match del tabellone di qualificazione, eliminando 6-4, 5-7, 13-11 Giannicola Misasi (1152 al mondo) e, con un doppio 6-3, Filippo Callerio (1777 Atp). Sorteggio sfortunato nel tabellone principale, dove Dessì ha pescato Gianluca Cadenasso (numero 7 del tabellone e 487 della classifica mondiale): il genovese si è imposto 6-2, 6-1. Nelle qualificazioni c'era anche il torresino Matteo Mura, che ha fatto sudare Alessandro Bellifemine (900 Atp), prima di venire sconfitto 3-6, 6-2, 10-4.



RIPRODUZIONE RISERVATA