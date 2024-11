Wta Finals, out tra i rimpianti Paolini-Errani 

Riad. A un certo punto è finita la benzina. Jasmine Paolini e Sara Errani sono state battute per 6-3 6-7 9-11 dalla coppia formata da Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova che si qualificano per la semifinale. Le campionesse olimpiche lasciano così le Wta Finals con grandi rimpianti, superate per appena due punti dopo aver avuto anche due match point a disposizione nel secondo set, sul 5-4, e poi essere andate a servire sul 6-5. Dopo aver ceduto al tie-break (7-3), si sono giocate tutto nel ”gioco” decisivo a 10, ma le energie, come dimostrato già mercoledì da Jasmine Paolini, erano rimaste davvero poche

Il singolare

Nel torneo di singolare di Riad, la numero 2 del mondo Iga Swiatek, campionessa in carica, è stata eliminata nella fase a gironi, dopo la vittoria di Barbora Krejcikova contro Coco Gauff, con il punteggio di 7-5, 6-4. Inutile il netto successo della polacca sulla russa Daria Kasatkina (6-1, 6-0). Krejcikova chiude in testa al girone arancione e oggi affronterà in semifinale la cinese Qinwen Zheng, mentre Gauff, seconda del girone, sfiderà la n. 1 del mondo Aryna Sabalenka.

