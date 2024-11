WS10 Senorbì a valanga: «Giochiamo per passione» 

Con una sestina sulla Monreale Calcio la WS10 Senorbì ha celebrato sul campo il suo debutto nel torneo Over Uisp.

Tra i protagonisti del sorprendente successo di questa matricola terribile, c’è anche Nicola Contu, un “medianaccio” (e difensore centrale all’evenienza, oltre che dirigente della squadra) che continua a coltivare la sua passione ultraventennale per il pallone, nonostante i suoi quarantacinque anni e una carriera professionale di militare dell’Esercito ma anche di consigliere comunale.

Passione calcio

Le missioni, anche all’estero, e gli impegni politici non hanno infatti interrotto il suo solido legame col calcio giocato, tanto che la scorsa estate con altri amici ha deciso di creare la WS10 Senorbì per partecipare ai tornei Uisp. E quella passione per il confronto, soprattutto con le formazioni dei territori vicini, ha vinto ancora: «Ci siamo detti che Senorbì doveva assolutamente avere una squadra anche tra gli Amatori e ci siamo riusciti«, racconta con un pizzico di orgoglio Contu, «siamo partiti un po’ cauti, essendo una nuova realtà e alla prima esperienza, ma siamo contenti di aver iniziato bene. Siamo arrivati a San Gavino consapevoli del fatto che eravamo dei debuttanti, ma ci siamo giocati la partita ed è nata la gara perfetta, dove tutto ha girato».

Stupire sempre

L’ex giocatore del Sant’Andrea Frius (squadra nella quale ha militato dal 2019 fino alla scorsa stagione) non si pone limiti e fissa gli obiettivi: «Vogliamo continuare a stupire e a recitare il ruolo di sorpresa del campionato». Senza dimenticare mai l’obiettivo: «Al primo posto c’è sempre la voglia di divertirsi e condividere una grande passione per il calcio».

RIPRODUZIONE RISERVATA