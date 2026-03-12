Ws10 Senorbì: 2 anni di vita e numeri da grande 

È solo la seconda stagione di attività ma i numeri sono già quelli di una grossa realtà sportiva giovanile. La WS10 di Senorbì è nata dall’idea di Wilson Santos, un brasiliano ormai sardo di adozione arrivato nell’Isola da giocatore di calcio a 5.

«Nel 2024 siamo partiti da zero con l’unico obiettivo di dare più valore al nostro territorio», le sue parole, «nella prima stagione abbiamo tesserato 120 atleti e oggi siamo arrivati a più di 150 ragazzi divisi tra le sette categorie micro, piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi».

Il club

Un’organizzazione che comprende tanti collaboratori e tecnici convinti a partecipare dallo spirito del campione brasiliano, un ambiente sano e unito, l’intenzione di creare qualcosa di importante per i ragazzi. A differenza di altre società il campo di gioco non è un problema, come confermato dal responsabile del settore giovanile Martino Melis ai microfoni di Radiolina nella trasmissione “Giovani di Categoria”: «Operiamo in una struttura ben curata dall’amministrazione comunale, sempre in evoluzione e con alcuni miglioramenti già previsti per l’immediato futuro».

L’accordo

Anche la formazione ricopre un ruolo importante e la delegazione regionale della Federazione è fondamentale. «A inizio stagione abbiamo firmato il patto di collaborazione col Settore giovanile scolastico della Sardegna nell’ambito del progetto sulle Aree di sviluppo territoriale», sottolinea Santos, «ringraziamo il coordinatore federale Lorenzo Cagli e tutto lo staff per il costante supporto alla crescita della nostra società attraverso il lavoro con allenatori e atleti».

Il futuro

Le novità non mancheranno neanche nell’immediato futuro, con il primo Torneo di Pasqua in programma il 29 marzo, e il secondo Torneo WS10 che, a inizio giugno, vedrà la partecipazione di tante società. Ma il pensiero è già alla prossima stagione, con numerosi progetti da realizzare per continuare il percorso di crescita della società e dei suoi giovani calciatori.

