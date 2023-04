World Series perse,  restano le polemiche Luna Rossa lavora all’Ac40 

Mentre Cagliari para il colpo delle World Series (ancora) mancate, Luna Rossa resta concentrata sul lavoro. Anche ieri, al quartier generale sul Molo Ichnusa, fin dal mattino è stato un viavai di divise grigie e lavoro in banchina.

Il tempo

La risorsa principale, da gestire con cura, è il tempo. Ogni giorno, nella campagna di Coppa America, è prezioso. Anche negli imprevisti, come alcuni problemi elettronici emersi a inizio settimana, ciascuna uscita in mare produce piccoli, grandi progressi nel cammino verso le regate. Le World Series, certo, ma più di quelle la regata degli sfidanti (che attende il nuovo nome di battesimo, dopo essere stata legata per anni alla maison Louis Vuitton e, solo in occasione dell’ultima edizione, a Prada), il match finale e il trofeo Youth & Women, tutti in calendario tra settembre e ottobre 2024 a Barcellona.

La novità

L’organizzazione di un trofeo parallelo, in palio per equipaggi giovanili e femminili, ha suscitato interesse e una partecipazione oltre le aspettative. Ben dodici, le nazioni in gara. Oltre agli sfidanti alla Coppa America principale (Italia con Luna Rossa, poi Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Svizzera e Nuova Zelanda), si sono iscritte squadre in rappresentanza di Spagna, Paesi Bassi, Canada e, notizia di ieri, di Germania, Svezia e Australia. Tutti si affronteranno sugli Ac40, modello che Luna Rossa ha ricevuto dal cantiere McConaghy pochi giorni fa, ma non ancora inaugurato nel mare cagliaritano.