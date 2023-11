World Series, Luna Rossa nelle acque di Jeddah 

Si comincia. Oggi alle 11 il team di Luna Rossa sarà impegnato nella Practice Race, la giornata di prova del campo in vista della tre giorni di regata della seconda Preliminary Regatta della 37ª Coppa America. Prima volta nella storia della Coppa America che si regata nel Mar Rosso, con Jeddah che per l’occasione ha messo in moto un’organizzazione di altissimo livello, come già dimostrato per la Formula 1.

Gli scafi utilizzati, come nella prima tappa di Vilanova, sono gli AC 40, monotipi foiling, one design e velocissimi, che prevedono quattro persone d’equipaggio. Con queste barche, il team lavora tanto sulla parte relativa alla regata e quindi al lato prettamente sportivo, mentre sull’altro tipo di scafo in uso, il LEQ 12, si lavora tanto sul progetto di sviluppo del modello AC72, quello che verrà utilizzato a Barcellona.

La sfida

Partecipano il Defender Team New Zealand e i cinque challenger: Luna Rossa Prada Pirelli (Ita), Ineos Britannia (Gbr) Alinghi Red Bull Racing (Sui), NYYC American Magic (USA), Orient Express Team (Fra). Luna Rossa sceglie un equipaggio nuovo e giovanissimo: convocati anche Ruggero Tita, oro alle Olimpiadi nei Nacra 17, Marco Gradoni, ex campione del mondo Optimist, e Vittorio Bissaro.