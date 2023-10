World Series, i big della tavola  

Arrivi, iscrizioni, il profumo del mare e del vento. Alla sesta fermata del Poetto, nello spazio dello stabilimento dell’Esercito, ieri giornata di assaggio della tappa italiana delle KiteFoil World Series, che vedremo fino a domenica 15 ottobre. Per mettere le mani sulla Coppa del Mondo di specialità, sono arrivati gli iridati Maeder e Nolot, con loro anche Gruber e Whitehead, secondi a Traunsee e gli italiani Pianosi, Boschetti e Pescetto. Tutti contro Max Maeder, il campione del mondo di Formula Kite che insieme ai suoi avversari studia i venti del Golfo degli Angeli dove va in scena la seconda tappa delle KiteFoil World Series. I cagliaritani che frequentano il Poetto hanno potuto già ammirare colori ed evoluzioni di tavole e vele davanti allo stabilimento dell'Esercito Italiano, quartier generale della manifestazione promossa dall’assessorato al Turismo della Regione, insieme al Chia Wind Club e la IKA (International Kiteboarding Association).

In acqua

Ieri giornata dedicata alla Practice Race e alla cerimonia d'apertura, da oggi si fa sul serio. Vento permettendo, ma le previsioni sono buone, via alla prima giornata di regate per delineare la prima classifica.

Il campione del mondo Maximilian Maeder, classe 2006, padre svizzero e madre di Singapore, Paese per cui gareggia, non vede l’ora di iniziare: «Questa è la mia seconda esperienza al Sardinia Grand Slam, sicuramente ci sono atleti più esperti di me su questo campo gara». Il vento, una brezza termica fra i 9 e i 13 nodi prevista fino a sabato, salvo aumentare domenica: «Preferisco condizioni più impegnative, ma cerco di ottenere il massimo in qualsiasi situazione». Maeder guarda a Parigi 2024, ma non è lunico: anche i due big azzurri del settore maschile, Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti. Se Pianosi si è da poco trasferito a Cagliari, Boschetti si prepara ad affrontare il terzo inverno nel capoluogo e conosce bene vento e correnti del Golfo degli Angeli: «Per me è come stare a casa, dopo due inverni qui».

Oltre a Maeder, Boschetti e Pianosi, saranno in gara altri big del ranking mondiale, a partire degli altri finalisti della prova inaugurale di Traunsee vinta da Maeder: il tedesco Florian Gruber, il cipriota Denis Taradin e il croato Martin Dolenc. La Francia schiera un team di altissimo livello: Maxime Nocher, già iridato e vincitore a Cagliari, e l'altro ex campione del modo Theo de Ramecourt.

Le ragazze

Anche in campo femminile è presente al Sardinia Grand Slam la campionessa del mondo e d'Europa in carica, la francese Lauriane Nolot, che ha appena vinto la prima prova di Coppa del Mondo a Traunsee in Austria. Ancora una volta, contro di lei ci proverà l'australiana Breiana Whitehead, numero 11 del ranking. Ci sarà anche la polacca Julia Damasiewicz, terza classificata nella prova d’apertura della KiteFoil World Series. Per l'Italia buone possibilità con Maggie Eillen Pescetto, classe 2000 dello Yatch Club Italiano, Tiana Laporte, Elena Sabatini e Sofia Tomasoni.

La brezza

Le previsioni meteo parlano di alta pressione fino a sabato, con brezza termica che entrerà nel Golfo degli Angeli dopo mezzogiorno. Domenica sono previste condizioni più impegnative.

