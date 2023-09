World Series, falsa partenza in Catalogna 

Con il tempo perturbato è sempre difficile posizionare un campo di regata e, anche a Vilanova i La Geltrù, un consistente temporale ha impedito al direttore di gara delle America’s Cup World Series di dare il via alle competizioni. Nulla di fatto quindi nella giornata d’esordio per i sei team iscritti alla 37ª edizione della Coppa che, su invito dell’organizzazione, erano ugualmente usciti in mare: la pioggia incessante ha costretto la giuria a rimandare tutti in porto. Saltate le quattro prove di ieri, è stato aggiornato il programma originale dell’evento, mantenendo in calendario le quattro regate di oggi. Domani, invece, giornata in cui sarebbero state previste solo le sfide tra i due team migliori, ci saranno altre tre regate di flotta e una sola finale secca (match race) tra le due barche con il miglior punteggio. I meteorologi sono ottimisti per oggi e prevedono, sì, poco vento, ma un cielo soleggiato che dovrebbe favorire la brezza termica, ideale per gli specialisti dei venti leggeri. Oggi si regata alle 15 e (non più alle 15.30, diretta Madiaset 20 e Sky Sport), la finale è prevista domani alle 17. Vento permettendo.

