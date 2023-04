World Series, è quasi una maledizione  

Il primo capitolo della storia senza lieto fine si apre nell’inverno 2015, quando il nome di Cagliari viene ufficializzato per ospitare le prime World Series della Coppa America 35. Già definite le date (4-7 giugno), i sei partecipanti, i catamarani monotipo AC 45. Si prevedono grandi numeri, sulla scia di analoghi eventi promozionali già visti con successo a Venezia, Trapani e per due volte a Napoli. Peccato che Luna Rossa entri in rotta di collisione con la modifica al regolamento apportata dal difensore americano Oracle sulle caratteristiche della barca principale, l’AC62. Il team italiano non accetta, molla tutto in aperta polemica con gli statunitensi.

Nel 2015, il ritiro di Luna Rossa dalla competizione. Cinque anni dopo, la pandemia. Una settimana fa, il mancato accordo fra le parti. Cambia la causa, non il risultato: le World Series, a Cagliari, si sognano e basta. L’evento vetrina della Coppa America di vela ha sfiorato per tre volte il Golfo degli Angeli. Il tempo di far brillare gli occhi ad appassionati e operatori turistici ed è stato cancellato o rimpiazzato – o forse no – da località alternative.

Il ritiro

Smantella la base cagliaritana, che ai quei tempi era allestita al Molo Sabaudo, e saltano pure le World Series. Per la gioia di Portsmouth, che raccoglie il testimone e ospita l’evento alla fine di luglio.

Il Covid

La nuova occasione si presenta con la campagna successiva. Le parti in gioco sono cambiate. Oracle, battuta da Team New Zealand, è uscita di scena. I kiwi difendono il trofeo e dettano le regole assieme a Luna Rossa Prada Pirelli, rientrata in gioco come prima sfidante. E sempre più ancorata a Cagliari, dove ha issato un nuovo quartier generale al Molo Ichnusa. Cagliari è quindi la scelta naturale per sollevare il sipario sull’edizione 36 del trofeo. Le World Series Sardegna, sempre di carattere promozionale, vengono calendarizzate dal 23 al 26 aprile. Ma l’ombra del Covid avanza rapida dalla Cina e, in poche settimane, travolge il mondo. E la manifestazione, che sarà annullata i primi di marzo.

Il contrasto

Lo scorso agosto, in gran segreto, l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa e Grant Dalton, capo dell’America’s Cup Events che sovrintende alla pianificazione delle regate della 37ª edizione, si incontrano a Cagliari. Si parla di una manifestazione per metà ottobre e la Regione decide di finanziare 6 milioni 100 mila euro. Sembra la volta buona. I mesi passano e sull’evento cala il silenzio. Finché Ace comunica l’assegnazione della prima tappa di World Series a Vilanova i la Geltrù, sulla costa catalana. A Cagliari non ci stanno, l’assessore Chessa invia una mail di fuoco ad Ace, a detta sua colpevole di non aver rispettato gli accordi né inviato i documenti richiesti. Seguono risposta di Dalton e incontro con l’avvocato spagnolo di Ace, per tenere aperta la trattativa. La Regione sollecita i documenti e ribadisce che il pagamento non avverrà prima del 30 giugno 2024. È la goccia che fa traboccare il vaso: in una nota, Dalton annuncia che l’evento di Cagliari non è più in considerazione. Brindisi e Jeddah si fanno avanti per rimpiazzare il capoluogo.

