World Series, caccia al posto di cagliari 

World Series, avanti il prossimo. Tramontata in via definitiva l’ipotesi di organizzare una tappa a Cagliari, ora America’s Cup Events (società che organizza le regate ufficiali e quelle di avvicinamento ndr ) cerca alla svelta location alternative. Anche oltre i confini europei.

Brindisi

Il primo nome, che s’insinuava già durante il delicato botta e risposta tra organizzatori e Regione Sardegna, è quello di Brindisi. La candidatura ufficiale della città pugliese è stata presentata due giorni fa da un comitato istituzionale. A suo favore, giocano la bontà del campo di regata, strutture portuali all’altezza e la promessa di una burocrazia meno intricata. Quel che manca, per adesso, sono i 6 milioni di euro necessari a finanziare l’evento. Una lacuna che potrebbero colmare i privati.

Jeddah

Nell’incertezza, riprende quota anche l’ipotesi Medio Oriente. Più nello specifico, Jeddah, in Arabia Saudita. Non una novità: il suo nome circolava già, assieme all’irlandese Cork e alla spagnola Malaga, come possibile sede della regata degli sfidanti e finale, poi approdati a Barcellona. Qui il problema economico non sussiste. Ma la distanza dall’Europa, e dalle basi ormai pronte nel porto catalano, potrebbe scoraggiare gli equipaggi.

Le date

Il periodo per l’organizzazione è sempre previsto per l’autunno di quest’anno. Ma il termine per la decisione è fissato al 30 aprile, a meno di posticipi da parte di Ace.

