World Relays, finale per la 4x100 donne 

Senza sardi le 4x100 azzurre convincono a metà nelle Worls Relays a Gaborone (Botswana): finale e pass Mondiale solo per le donne, anche se Dalia Kaddari e Alessia Pavese sono state tenute fuori da un problema intestinale (in Africa può capitare, Marcell Jacobs insegna). L’Italia (che rinunciava a Kelly Doualla, impegnata a scuola) ha corso in quinta corsia schierando Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani e Zaynab Dosso. L’ultimo cambio ha tradito le azzurre che erano in testa ai 300 metri con ritmo vicino al primato italiano. Privo delle quarte frazioniste di ruolo, il ct Filippo Di Mulo ha piazzato lì la propria fuoriclasse che però ha anticipato il cambio ed è stata costretta a “frenare”: poi si è lanciata e ha salvato il terzo posto in 42”94 dietro Cina e Gran Bretagna e davanti alla Svizzera. Poi la squalifica della Gran Bretagna ha promosso direttamente le italiana alla finale di oggi e per i mondiali, senza aspettare il ripescaggio (avevano comunque il miglior tempo).

Meno bene gli azzurri della 4x100 sedicesimi in 38”74 con Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali. Senza Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Marcell Jacobs, la speranza era di vedere impegnato il duecentista portotorrese Diego Nappi ma Di Mulo ha fatto altre scelte. Che non hanno pagato. Pass mondiale anche per 4x400 donne e 4x400 mista, oggi ripescaggi per 4x100 maschile e 4x100 mista. ( c.a.m. )

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